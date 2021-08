Die FilTa Filmtage finden heuer erstmals im Jugend- und Kulturhaus Triebwerk Wr. Neustadt statt – immer ab 18 Uhr auf der Open Air Bühne im Triebwerk-Garten. An drei Tagen werden Kurzfilme gezeigt, begleitet wird das hochkarätige Filmprogramm von einem bunten Rahmenprogramm: Impro-Theater, Pubquiz und Akustikkonzert.

Der Fokus der FilTa Filmtage liegt heuer auf einem vielfältigen Kurzfilmprogramm: Filme aus Österreich und aller Welt, darunter Spielfilme, Dokumentationen und Animationen. Über 3.000 Filme wurden eingereicht und von der Jury gesichtet. Gezeigt werden Geschichten aus dem Leben: Lustig, dramatisch, skurril. An jedem Abend unseres Festivals zeigen wir ein Kurzfilmprogramm, bestehend aus mehreren Filmen. Filmstart ist jeweils direkt nach dem Rahmenprogramm um 20 Uhr. Anschließend gibt es Filmgespräche mit Filmemacher*innen, bei denen das Publikum mitdiskutieren kann.

Special Events: Impro-Theater, Pubquiz, Akustikkonzert

Komplementiert wird das Filmprogramm durch Special Events, die täglich ab 18 Uhr stattfinden. Am Donnerstag ist das eine Impro-Theater-Show in Kooperation mit den lokalen Künsteler:innen-Kollektiven Glashaus und Barfuß im Kopf. Am Freitag folgt unser FilTa Pubquiz, bei der das Publikum ihr Wissen im Bereich Film aber auch anderen Themengebieten testen kann, Preise inklusive. Am Samstag wird dann abschließend ein Akustikkonzert mit den Local Heroes Binsenweisheit stattfinden, die gesellschaftskritischen Austropop zum Besten geben. Für Speis und Trank sorgt täglich die Triebwerk-Bar. Alle Events finden outdoor statt. Die FilTa Filmtage findet unter Einhaltung der aktuell geltenden Covid-Sicherheitsbestimmungen statt.