Firmenlauf findet wieder vor dem Sommer statt

Wurde im Vorjahr noch im Vorfeld des „Bunten Stadtfestes“ Anfang September gelaufen, so kehrt der Firmenlauf in diesem Jahr an seinen angestammten Termin vor dem Sommer zurück: Der Startschuss für die 22. Auflage des Wiener Neustädter Sparkasse Firmenlaufs fällt am Donnerstag, dem 1. Juni, um 19 Uhr auf dem Hauptplatz.

„Der Lauf hat sich bewährt und durchgesetzt – warum sollte man ändern, was sich bewährt hat?“, sagt Organisator Manfred Vielgut.

An der Streckenführung hat sich daher nichts geändert: Start und nach 4,5 Kilometern Ziel ist am Hauptplatz, dazwischen geht es u.a. über die Grazer Straße, am Wasserturm, der MilAk, den Kasematten, am Museum St. Peter/Sperr und am Auge Gottes vorbei. Im Anschluss an den Lauf selbst gibt es wie gewohnt die große Lauf-Party am Hauptplatz.

Gesundheit und Gemeinschaft

„Wir sind seit über 160 Jahren eine Bank für jedermann und jederfrau – das passt gut zum Lauf, für den man nur Schuhe und Laufgewand braucht“, sagt Christian Spitzer, Vorstandsdirektor der Wiener Neustädter Sparkasse: „Was es noch braucht: Den inneren Schweinehund zu überwinden – das passt zu unserem Motto ,Glaub an dich‘“.

ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl sieht drei positive Faktoren, die der Firmenlauf vereint: „Der gesundheitliche Aspekt, der Fokus auf die Innenstadt und die Vernetzung der Firmen in der Stadt. Außerdem wirkt der Lauf weit über die Region hinaus.“

Horst Pammer, Vizepräsident der Arbeiterkammer, die seit Jahren Partner des Firmenlaufs ist, betont den Gemeinschaftsaspekt der Veranstaltung: „Die Leute kommen zusammen, man trainiert gemeinsam, läuft gemeinsam und feiert danach gemeinsam!“

Günstigeres Startgeld bis Ende März

Die Anmeldung ist ab 1. März offen, bis Ende des Monats beträgt das Startgeld 72 Euro für ein 3er- und 144 Euro für ein 6er-Team – ab 1. April sind 78 bzw. 156 Euro fällig.

Neu ist in diesem Jahr ein Angebot für Neustädter Kleinstunternehmer: Für 100 bzw. 200 Euro kann man einem 3er-/6er-Team aus Schulen oder Vereinen den Start finanzieren.

