Es ist so weit: Die Anmeldung zum 20. Jubiläums-Sparkasse-Firmenlauf ist ab sofort geöffnet. Mit einem Klick auf www.firmenlauf.at/anmeldung können sich Teams in 3er- und 6er-Gruppen zum diesjährigen Firmenlauf jetzt schon anmelden – sowohl Läufer als auch Walker können mitmachen.

Der Firmenlauf feiert nicht nur sein 20-jähriges Bestehen, sondern wartet mit zahlreichen Neuerungen auf. Die wesentlichste Neuerung betrifft den Veranstaltungsort. Start, Ziel und die größte Laufparty Niederösterreichs kehren zu ihren Anfängen ins Herz der Stadt Wiener Neustadt zurück.

Start und Ziel sind am 6. Juni um 19.30 Uhr vor dem Rathaus auf dem Hautplatz, die große gemeinsame Laufparty findet danach ebenfalls am Hauptplatz gleich neben dem Marienmarkt statt. Am Hauptplatz wird übrigens gleich doppelt gefeiert: Auch die „Lange Nacht der Wirtschaft“ findet heuer zeitgleich am Hauptplatz statt und nicht wie bisher im BORG.

Gemeinden treten gegeneinander an

Ganz neu ist heuer die „Gemeindewertung“. Die Veranstalter bieten Teams aus den einzelnen Gemeinden die Möglichkeit an, sich bei der Anmeldung für die „Gemeindewertung“ zu melden. Das heißt, alle Gemeindeteams, die diese Möglichkeit nutzen, treten am 6. Juni gegeneinander an. Die schnellsten drei Gemeinden werden ausgezeichnet und erhalten einen ganz besonderen Preis.

Alle Infos gibt es auf www.firmenlauf.at und www.facebook.com/sparkassefirmenlauf.