Der Radweg führt von der Bahnüberführung an der HTL vorbei, über die Fischauer Gasse und schließlich in den Park in der Wohlfahrtgasse. Im Zuge des Neubaus werden auch die Bushaltestelle sowie die Beleuchtung in diesem Bereich erneuert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August, die Kosten belaufen sich auf rund 75.000 Euro.

"In unserer Radverkehrsoffensive geht es darum, Lücken zu schließen, wichtige Anbindungen vorzunehmen und Gefahrenstellen zu entschärfen. Gerade im Bereich von Schulen haben wir ein starkes Verkehrsaufkommen – die Anbindung des Radwegs in der Fischauer Gasse bei der HTL und die Schaffung einer sicheren Überfahrt in die Wohlfahrtgasse ist daher eine ganz wichtige Maßnahme. Als Stadt Wiener Neustadt ist es unsere Aufgabe, im Bereich des Radverkehrs permanent zu fördern, zu evaluieren, weiterzuentwickeln und die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer in den Mittelpunkt zu stellen. Mit dieser und weiteren Maßnahmen werden wir diesen in den letzten Jahren eingeschlagenen Weg engagiert fortsetzen", so Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).