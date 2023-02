Hantelstange und Ergometer statt Pinsel und Farbkübel: In das ehemalige Lager von „Farben Fischer“ in der Pottendorfer Straße 29 zieht im Frühjahr „Crossfit WN“ ein. „Nach zehn erfolgreichen Jahren ziehen wir in eine größere Location“, sagt Thomas Barisich, der mit Fabian Wenninger und Martin Fischer das Eigentümer- und Geschäftsführer-Trio bildet.

Noch ist das alte Lager eine Baustelle, Anfang April soll eröffnet werden: Trainerin Vanessa Wagner mit den beiden Eigentümern und Geschäftsführern Fabian Wenninger und Thomas Barisich sowie Baumeister Günter Jakubec, der für die Planung des Umbaus zuständig ist. Foto: Philipp Hacker-Walton

Bislang im Freizeittempel in der Wiener Straße untergebracht, ist die Eröffnung am neuen Standort für 1. April geplant. Auf rund 1.000 m² gibt es drei Trainingsbereiche, einen Seminarraum sowie einen Physiotherapeuten. Das Angebot wird mit dem Umzug zudem auf Firmenfitness erweitert. „Wir bieten auch Ernährungscoaching an sowie digitale Trainingspläne, die man von zu Hause machen kann“, sagt Barisich. Der „Austrian Throwdown“, Österreichs größter Crossfit-Wettbewerb, rundet das Angebot als Crossfit-Kompetenzzentrum ab.

„Für Alt und Jung, Groß und Klein, Dick und Dünn“

Wer noch nicht mit Crossfit in Bewegung gekommen ist, sollte keine Scheu haben: „Es ist ein Mix aus Kraft- und Ausdauertraining – sehr intensiv und immer von einem Coach angeleitet“, sagt Vanessa Wagner. Die Top-Athletin ist seit Herbst als Trainerin Teil des Teams: „Crossfit ist für jeden machbar, ob alt oder jung, groß oder klein, dick oder dünn. Wir wollen alle erreichen – auch die, die bis jetzt unsportlich sind.“

Die NÖN verlost ein „On Ramp“-Paket mit vier Personal Trainings. Mail an redaktion.neustadt@noen.at, Kennwort „Crossfit WN“.

