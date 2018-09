Die über 40-jährige Ära des Hotel Corvinus neigt sich dem Ende zu: Mit 31. Oktober wird der Betrieb des Hotels im Wiener Neustädter Stadtpark eingestellt.

Anfang des Jahres hat Baumeister Michael Ebner das Hotel-Areal gekauft, für das es große Pläne gibt: Bis Ende des Jahres 2019 soll dort die „Parkresidenz Corvinus“, eine Art betreutes Wohnen für Senioren, entstehen.

Baumeister Michael Ebner hat das Hotel-Areal Anfang des Jahres erworben. | Baldauf

Geplant sind 36 Wohneinheiten mit verschiedenen Pflegepaketen. Im Erdgeschoß sind Gesundheitseinrichtungen (etwa Ärzte oder Therapiemöglichkeiten) vorgesehen. Die Umbau- und Generalsanierungen (kein vollständiger Abriss) werden bereits im November beginnen, Ende 2019 soll die „Parkresidenz Corvinus“ eröffnet werden. „Die in der Nachbarschaft neu angesiedelten Projekte rund um das Thema Landesaustellung unterstreichen die besondere Lage und Wertigkeit für die geplante Investition“, sagt Baumeister Ebner zum Projekt.

Im Hotel Corvinus sind derzeit rund 20 Mitarbeiter beschäftigt, für einen Großteil von ihnen seien bereits andere Job-Lösungen gefunden worden, so Ebner. „Bei allen unseren Kunden, Gästen und Besuchern bedanken wir uns für die langjährige Treue und freuen uns sie bis Ende Oktober in unserem Haus begrüßen dürfen“, so Ebner.