Flugzeugfirma baut aus und sucht 60 Arbeitskräfte

„Wir werden unsere Produktion an all unseren Standorten in den nächsten 3 Jahren deutlich steigern“, sagt Liqun (Frank) Zhang, CEO von Diamond Aircraft Österreich. „Unsere Flugzeuge sind seit jeher sehr beliebt bei Flugschulen aus aller Welt. Seit der Pandemie können wir zusätzlich eine gesteigerte Nachfrage aus dem Privatbereich verzeichnen. Darauf sind wir natürlich sehr stolz.“ Auch das vollelektrisches Projekt, die eDA40, finde schon jetzt viele Interessenten, derzeit werde an der Zulassung gearbeitet. "Mit unserem Tochterunternehmen Austro Engine forschen wir an weiteren zukunftsweisenden Projekten“, fügt er hinzu. „Besonders in unserer Flugzeugproduktion suchen wir daher dringend Personal mit handwerklichen Fähigkeiten. Auch im Bereich Engineering, Sales oder Administration haben wir etliche vakante Positionen bei beiden Unternehmen.“

„Diamond Aircraft ist schon bislang einer der größten und innovativsten Arbeitgeber in der Stadt Wiener Neustadt. Durch diese neue Job-Offensive werden wieder 60 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, worüber ich mich als Bürgermeister natürlich ganz besonders freue. Unsere engagierte und offensive Arbeitsmarktpolitik, die wir Hand in Hand mit der lokalen Wirtschaft seit einigen Jahren betreiben, wird damit um eine ganz wichtige Facette reicher. Ich danke den Verantwortlichen von Diamond Aircraft für das Vertrauen in den Standort und den wichtigen Arbeitsplatz-Impuls“, so der Bürgermeister von Wiener Neustadt Klaus Schneeberger.

Bewerberinnen und Bewerber können sich online auf der Diamond Aircraft Karriereseite erkundigen und gleich direkt bewerben. Eine weitere Gelegenheit, sich über die Flugzeuge des Unternehmens zu informieren und Gespräche mit Angestellten zu führen, bietet sich bei der diesjährigen Airpower in Zeltweg von 2. – 3. September, zu der auch ein spannender Vorführflug in Planung ist.

