Als letzte Stadt-Partei hat jetzt auch die FPÖ ihr Team für die Gemeinderatswahl vorgestellt - 80 Kandidaten finden sich auf der Liste. „Eine Liste so stark wie noch nie in unserer Geschichte!“ freut sich Spitzenkandidat Michael Schnedlitz, "es spricht Bände, dass wir sogar um 24 Kandidaten mehr haben, als die ehemals so stolze Sozialdemokratie.“

Schnedlitz sieht seine Partei als "Herausforderer Nummer 1": Wir stehen für Sicherheit, Recht und Ordnung, aber auch soziale Hilfestellung und sind ein unbürokratischer Partner der Menschen in unserer Stadt." Mehr zu dem Thema gibt es in der kommenden Ausgabe der NÖN Wiener Neustadt am Dienstag.

1. Michael Schnedlitz

2. Philipp Gerstenmayer



3. Udo Karl Landbauer



4. Michael Marik

5. Kevin Pfann



6. Alexandra Fink



7. Martin Lautenschlager



8. Benedikt Tesar



9. Elisabeth Regina Reithofer



10. Ferdinand Ebert



11. Maximilian Matthäus Dietmar Machek-Rückert



12. Josef Michael Pasteiner

13. Stefan Camus

14. Gerhard Grill



15. Thomas Vaculik

16. Beatrice Aichinger

17. Hannah Bierbaumer



18. Eva Brich

19. Sonja Cadilek



20. Hubert Cucek

21. Kerstin Karina Dafanek



22. Gustav Dostal

23. Mario Draxler

24. Felix Christian Eller



25. Ferdinand Fekete

26. Peter Ignaz Fink



27. Kurt Christian Peter Frdlik



28. Sabine Sieglinde Gall



29. Michelle Sabine Gall

30. Robert Gollowitsch



31. Dietmar Haidinger

32. Klaudia Haindl

33. Karl Hanke

34. Renate Hofer



35. Peter Hoffmann



36. Robert Horvath



37. Benedikt Wolfgang Hütter



38. Manfred Kehrer



39. Jürgen Konecny

40. Johann Krancz

41. Kurt Krenn

42. Katharina Kriwan



43. Michaela Langer



44. Franz Walter Lechner



45. Esther Lorenz

46. Erika Magdalena Marik

47. Peter Marx

48. Arnold Mörthen



49. Jessica Oberdorfer

50. Jürgen Christian Omasits



51. Marcel Ortner

52. Inka Ortner

53. Robin-Alexander Papst



54. Andreas Posch



55. Eveline Radakovits

56. Melanie Radakovits

57. Sabine Reder

58. Manuel Resch

59. Rene Rupprecht



60. Pascal Julian Schordje



61. Andreas Schwarzinger



62. Günter Karl Heinz Schwarzott

63. Karin Liselotte Schwarzott



64. Günter Sladek

65. David Martin Steinbrecher



66. Martin Steinbrecher



67. Helga Steiner



68. Ralph Swoboda



69. Kurt Tauchner

70. Markus Tippel



71. Gerhard Tschurl



72. Ernst Türg



73. Jana Marlies Ingrid Stephanie Vollnhofer



74. Martin Vollnhofer



75. Oliver Josef Franz Erwin Vollnhofer



76. Herta Weiss

77. Günter Stefan Weiss

78. Klaus Josef Wieser



79. Michael Wittek



80. Alfred Woltran