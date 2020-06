FPÖ trauert um Peter Fink.

„Das frühe Ableben unseres Kameraden Peter Fink hat uns tief erschüttert. Peter war ein treuer Freund unserer Bewegung und ging seit 1997 an unserer Seite. In schweren Zeiten und wenn Not am Mann war, stand Peter stets zur Stelle, um tatkräftig mitanzupacken – auf ihn war immer Verlass“, so der freiheitliche Generalsekretär und stellvertretende Bürgermeister Michael Schnedlitz.

„Die gesamte Familie Fink hat unsere Partei geprägt wie keine andere Familie in unseren Reihen. Jede Wiener Neustädterin und jeder Wiener Neustädter hatte genau wie auch jedes Parteimitglied in Peter einen ehrlichen, verlässlichen und fleißigen Ansprechpartner und Viele fanden in ihm einen Freund aber auch einen väterlichen Ratgeber. Peter ging es nie um sich selbst, sondern in seinem Wirken und Ideen stets um einen Mehrwert für die gesamte Bevölkerung und für unsere Stadt! Sein Ableben hinterlässt einen großen Verlust in unserer Mitte.“ so Schnedlitz.

„Besonders seinen beiden Töchtern drücke ich in dieser harten Zeit mein aufrichtiges Beileid aus, wir werden Peter ewig in Erinnerung halten.“