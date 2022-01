Frank Hoffmann kommt - mit Filmjuwelen, Gedichten und auch Musik

Läuft alles nach Plan, wird Schauspieler Frank Hoffmann in den kommenden Monaten auf unterschiedlichen Bühnen in der Stadt zu unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Genres zu sehen sein. Im Zentrum steht die Reihe der „Filmjuwelen“, die Hoffmann, der jahrelang in der ORF-Sendung „Trailer“ Filme vorstellte, in den Kasematten präsentiert.

Was macht einen Film zum Filmjuwel? „Es sind Filme, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind“, sagt Hoffmann im Gespräch mit der NÖN, „dazu gehören unter anderem Filme mit Oskar Werner.“

Ein solcher macht auch den Anfang bei der Filmreihe: Am 10. Februar (Beginn 19.30 Uhr) wird in den Kasematten „Fahrenheit 451“ aus dem Jahr 1966 gezeigt. „Der Film handelt davon, dass die Menschen davon abgehalten werden sollen, Bücher zu lesen, weil es ein totalitäres Regime nicht gerne hat, wenn sich Menschen anders informieren als über die Quellen, die das Regime ausgibt“, skizziert Hoffmann den Rahmen der Handlung.

Das Konzept für die Filmabende: „Ich werde vorab Aphorismen erzählen zu dem Film“, so Hoffmann: „Ich weiß zum Teil, wie und unter welchen Voraussetzungen die Filme entstanden sind, hatte etwa auch eine persönliche Begegnung mit Oskar Werner.“ Und: Die Filme werden nicht auf Deutsch synchronisiert gezeigt, sondern in der Originalsprache.

Mit „Easy Rider“ am 7. April steht der zweite Frühjahrstermin schon fest, der Filmabend im Herbst ist für den 27. Oktober terminisiert. Neben den „Filmjuwelen“ ist auch ein Lese-Abend in der Bibliothek im Zentrum in Planung. Hoffmann: „Ich könnte mir vorstellen, einen Abend über den Dichter Erich Fried zu gestalten.“

Freundschaft als Auslöser für Filmreihe

Und noch etwas hat Hoffmann bereits angedacht: Mit dem bekannten Jazz-Pianisten Martin Gasselsberger bringt er – unter anderem für den Güssinger Kultursommer, dessen Intendant er ist – „Die Legende vom Ozeanpianisten“ auf die Bühne. „Das wäre eine Idee, das auch in den Kasematten zu machen“, so Hoffmann. Ob und wann dies zustande kommt, steht jedoch noch nicht fest.

Nach Wiener Neustadt gebracht hat Hoffmann übrigens „mein lieber Freund Hari Schörner“, wie er erzählt: „Hari hat erfahren, dass ich im Kulturzentrum Eisenstadt eine Serie mit ,Filmjuwelen‘ gestaltet habe. Er hat den Kontakt zur Stadt und zu Bürgermeister Schneeberger hergestellt.“

Schörner und Hoffmann sind seit Jahren befreundet – und der PR-Profi hat den Schauspieler schon vor Jahren einmal in die Stadt geholt: „Wofür ich Frank immer dankbar bin: Er hat auf unserem ersten Alumni-Club-Fest der Fachhochschule im Jahr 2018 Anekdoten aus seiner Zeit am Burgtheater gelesen.“

Wäre auch das, ein Abend mit Schauspieler-Anekdoten, eine Idee für die Kasematten? Grundsätzlich ja, meint Hoffmann – aber vorher gilt es freilich noch, einige andere Pläne in die Tat umzusetzen ...

