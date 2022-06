Freiwillige Feuerwehr lädt am Wochenende zum Fest ein

Werbung

Das Feuerwehrhaus samt Zubau am Babenbergerring öffnet die Tore! Am 25. Juni wird man von 8 bis 18 Uhr nicht nur die Fahrzeuge und die Gerätschaften genau unter die Lupe nehmen können, es werden auch für die jüngsten unter uns einige Attraktionen angeboten: Zielspritzen, eine Hüpfburg und vieles mehr wartet auf die Kinder. Für die größeren wird der Verein "Darth Science" Einblicke in die Physik der Feuerwehr gewähren, natürlich mit dem einen oder anderen Knalleffekt: Was passiert, wenn man mit Wasser Fett löscht und vieles mehr.



Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein: Der 122-Burger, Schnitzelsemmeln und Würstel wird es ausreichend für die hungrigen Besucherinnen und Besucher geben. Führungen für Klein und Groß werden angeboten.

Im Rahmen des Festes "100 Jahre Niederösterreich" werden einige Leistungsschauen - auch vom Einsatzkommando Cobra - in unmittelbarer Nähe zur Feuerwehr stattfinden.







Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.