Frozen Yoghurt am Marienmarkt

"Betty's Frozen Yoghurt" bietet Frozen Yoghurt mit verschiedensten Zutaten an - von frischem Obst über die beliebten "Bubbles" bis hin zu Schokosauce, Waffeln und anderes. "Wir heißen Ildiko und Beata Decsei mit ihren erfrischenden und köstlichen Produkten auf unserem Marienmarkt sehr herzlich willkommen und freuen uns über diese Bereicherung mit einem Angebot, das wir bislang am Hauptplatz noch nicht hatten. Wir sind überzeugt, dass sich viele über die Frozen Yoghurts freuen werden und wünschen viel geschäftlichen Erfolg", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl bei ihrem Besuch im neuen Stand.

