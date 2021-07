Im Zuge der "Spielplatz-Offensive 2020/21" wurden in Wiener Neustadt nicht nur bestehende Anlagen adaptiert und modernisiert, sondern auch ganz neue Spielplätze am Kleinen Lazarett, am Achtersee, in der Schmuckerau, in der Heideansiedlung und in der Josefstadt errichtet. An fünf Terminen veranstaltet die Stadt Wiener Neustadt in den nächsten Wochen auf jeder der neuerrichteten Anlagen eine kleine Eröffnungsfeier für Familien und übergibt die Spielplätze offiziell ihrer Bestimmung.

Die Termine (jeweils 16 bis 18 Uhr)

12. Juli: Josefsplatz

14. Juli: Schmuckerau

20. Juli: Heideansiedlung

21. Juli: Achtersee

26. Juli: Kleines Lazarett

An den ersten vier Terminen sorgt Musiker Franz Löchinger mit seiner Mitmach-Show für die Unterhaltung der Kinder (jeweils 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr), am 26. Juli am Kleinen Lazarett wird es ein Kinderschminken geben. Ein Foodtruck serviert an allen Terminen Getränke und kleine Imbisse.