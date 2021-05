Die für Tierschutz und Veterinärwesen zuständige Stadträtin Tanja Windbüchler-Souschill reagiert betroffen auf den Tod einer Mutter-Gans in der Schmuckerau: „Der Tod der Gänsemutter ist furchtbar traurig. Als ich gestern sehr früh am Morgen davon erfahren habe, wurde von mir sofort der Magistratsdirektor und dann der zuständige Geschäftsbereich informiert", so die Grünen-Stadträtin: "Der Amtstierarzt war vor Ort und konnte feststellen, dass die überlebenden Wildgänseküken auch alleine schon gut zurecht kommen werden. Hier brauchte es keine weitere Intervention. Die verletzte Hausgans wurde in tierärztliche Obhut gebracht.“

Gänse-Drama Tierarzt bestätigt: Hund riss Gänsemutter

Als zuständige Stadträtin für Veterinär zeigt sich Windbüchler-Souschill angesichts der veröffentlichten Ursache des Todes der Wildgans durch Bisse durchaus besorgt: „Laut Stadt waren Hundebissspuren klar ersichtlich. Es gibt sehr viele Wildtiere in Wiener Neustadt, was sehr gut und schön ist. Es braucht aber immer die Balance zwischen Mensch, Haustier und Wildtiervorkommen. Konflikte zwischen Hunden und Wildtieren kommen immer wieder vor wie zum Beispiel im Ziesellebensraum in der Civitas Nova oder im Lebensraum von Hasen und Rehe auf den vielen Feldern in und um Wiener Neustadt. Das Hundehaltegesetz gibt klare Vorschriften zu Beißkorb- und Leinenpflicht vor, vor allem um Kinder zu schützen, an die sich jeder Hundebesitzer zu halten hat. Ich möchte hier auch an die Hundebesitzer appellieren die Situation ernst zu nehmen und in großer Selbstverantwortung auf diese notwendige Balance zu achten!“