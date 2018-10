Der Weg nach Hause ins Zehnerviertel endete für einen 19-jährigen Wiener Neustädter in der Nacht von Freitag auf Samstag im Krankenhaus. Verantwortlich dafür waren zwei Unbekannte, die den Burschen gegen 3 Uhr Früh in der Unterführung in der Kollonitschgasse nach dem Bahnhof brutal zusammenschlugen und ausraubten. „Sie haben meinen Sohn ohne Vorwarnung von hinten attackiert, mehrmals geschlagen und auch noch hingetreten, als er am Boden lag“, schildert der Vater. Das Resultat: Eine gebrochene Nase, Jochbeinprellung sowie mehrere blaue Flecken.

Die magere Beute der beiden Räuber (vermutlich aus Ex-Jugoslawien oder Tschetschenien): Eine Geldbörse mit gerade einmal acht Euro Inhalt (leider auch Ausweisen) sowie ein Handy.

Anzeige bei der Polizei wurde erstattet, die hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Wobei es mit genauen Personenbeschreibungen schwierig sein dürfte: „Es ist alles sehr schnell gegangen“, so der Vater des Opfers im NÖN-Gespräch. Er zeigt sich nach dem Vorfall jedenfalls geschockt: „Ich bin über die Aggressivität und das Ausmaß der Gewalt schockiert. Ich frage mich, wo das in dieser Stadt noch hinführen soll.“

Übrigens: Ab der Nacht vom 31. Oktober auf 1. November bietet die Stadt das so genannte „Heimweg-Telefon“, bei dem Menschen, die sich beim nächtlichen Heimweg unsicher fühlen, anrufen können. Unter 026 22/373-333 melden sich speziell ausgebildete Ordnungswächter und geben ein Gefühl der Sicherheit. Das „Heimwegtelefon“ ist jeweils Freitag, Samstag und vor Feiertagen, von 22 Uhr bis 3 Uhr Früh, besetzt.