Gefahr für Fußgänger und Autos: Lose Bauteile am Leiner-Areal

Vollbild

FB

Lose Bauteile bei der Baustelle am Leiner-Areal Lose Bauteile bei der Baustelle am Leiner-Areal Lose Bauteile bei der Baustelle am Leiner-Areal FF-Kommandant Christian Pfeiffer, Stadtbaudirektor Manfred Korzil und Magistratsdirektor Markus Biffl am Einsatzort Lose Bauteile bei der Baustelle am Leiner-Areal

1 /5