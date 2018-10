"Eine bislang unbekannte Täterin nahm am 6. August 2018 gegen 8.50 Uhr die vom Opfer, einer 26-Jährigen aus Wr. Neustadt, in einer Gesundheitseinrichtung in Wr. Neustadt vergessene Geldbörse an sich. In weiterer Folge führte sie in drei verschiedenen Geschäften Zahlungsvorgänge mit einer in der Geldbörse befindlichen Bankomatkarte durch, wodurch dem Opfer ein Schaden im oberen zweistelligen Eurobereich entstand", so die Polizei in einer Aussendung.

Und weiter: "Anschließend wurde die Geldbörse, jedoch ohne den darin befindlichen Bankomatkarten, im Esperantopark in Wr. Neustadt zurückgelassen, wo sie gefunden und der Polizei übergeben wurde."

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt - Josefstadt unter der Telefonnummer 059133-3393100 erbeten.