Rund 100.000 Euro aus den Stadt-Rücklagen sollen in Zukunft der Innenstadt zugutekommen. Genauer gesagt soll das Geld für die Bewerbung von Kasematten und dem Museum St. Peter an der Sperr nach der Landesausstellung genutzt werden. Das wurde in der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.

ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker: „Die Landesausstellung hat viele positive Effekte, die Frequenz wirkt sich auf die Wirtschaft aus, das Stadtbild wird bunter und lebhafter. Das was hier begonnen wurde, soll auch in Zukunft fortgesetzt werden.“

Laut ÖVP-Tourismusstadtrat Franz Piribauer wolle man in Zukunft auf Individual- sowie Gruppenreisen und Geschäftstourismus setzten – die Vorzeichen dafür würden nicht schlecht stehen. SPÖ-Klubchef Wolfgang Scharmitzer zur Förderung der Innenstadt: „Wir haben nicht alle den gleichen Weg, aber das gleiche Ziel, nämlich die Innenstadt zu stärken. Deswegen werden wir zustimmen.“