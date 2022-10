Gemeinderat Kanber Demir verlässt die SPÖ

Er war ein Quereinsteiger in die Stadtpolitik, errang bei der letzten Gemeinderatswahl für die SPÖ aber beachtliche 443 Vorzugsstimmen. Nach zweieinhalb Jahren trennen sich jetzt aber die Wege von Kanber Demir und der SPÖ - Demir bleibt aber als parteiloser Mandatar im Gemeinderat. Klubobmann Christian Hoffmann sagt in einer Aussendung der SPÖ: „Die Entscheidung ist der Endpunkt eines längeren Prozesses, in dem beide Seiten zur Auffassung gelangt sind, dass man in vielen Themen unterschiedliche Zugänge hat. Unter diesen Umständen ist eine weitere fraktionelle Zusammenarbeit wenig zielführend. In Sachfragen werden wir aber selbstverständlich weiter kooperieren. Wir bedanken uns bei Kanber für seine Tätigkeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!“

Kanber Demir: „Ich bedanke mich bei Vizebürgermeister Rainer Spenger, dass wir seit 2020 zusammenarbeiten und in Wiener Neustädter gemeinsam Lokalpolitik machen konnten. Ich gehe in Freundschaft und will mit diesem Schritt den Migranten in Wiener Neustadt und insbesondere jenen 443 Vorzugsstimmen, die mich gewählt haben, eine eigene Stimme geben - unabhängig von Parteilinien. Mein Ziel ist es, zum gemeinsamen Wohl der Stadt Wiener Neustadt die Herausforderungen und Probleme im Gemeinderat direkt anzusprechen."

