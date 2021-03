Knalleffekt bei der Gemeinderatssitzung Montagnachmittag: ÖVP-Mandatar Michael Klosterer gab überraschend bekannt, sich aus der Kommunalpolitik zurückzuziehen. Er könne nicht alles mittragen, meinte Klosterer, der sich - als Parteifreier in der ÖVP-Fraktion - vor allem intern oft kritisch geäußert hatte.

Kommunalpolitisch hat sich Michael Klosterer oft für die kleinen Sorgen der Bürger stark gemacht. Ein verschmutzter Spielplatz am Hauptplatz, oder Vandalismus am Flugfeld. Allerdings war er auch in große Projekte involviert, beispielsweise das neue Stadion oder die neue Abfallbehandlungsanlage.

Im vergangenen Jahr war Klosterer, der seit 2017 seine Praxis als Augenarzt in der Bahngasse führt, auch als "Pandemiearzt" am Magistrat verstärkt im Einsatz.

In der kommenden Gemeinderatssitzung Mitte Mai soll Wolfgang Horvath als Nachfolger angelobt werden.

Einen ausführlichen Bericht & was Michael Klosterer über seine Beweggründe für den Rückzug sagt, lest ihr am Mittwoch in der Wiener Neustädter NÖN und im ePaper.