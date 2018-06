In der Gemeinderatssitzung am Montag stellte die bunte Stadtregierung einen Dringlichkeitsantrag betreffend einer Förderung für das Red Bull Air Race im September: Beschlossen werden sollte, dass der Veranstalter finanziell unterstützt wird. Nicht durch direkte Geldleistungen im Voraus, sondern durch Leistungen, die von der Stadt erbracht werden: Müllentsorgung, Shuttledienste, Beschilderungen für den Verkehr oder Dienste von Einsatzorganisationen. Sämtliche angeführten Leistungen, Abgaben, Steuern, etc. sind durch Rechnungen vom Veranstalter zu belegen, heißt es im Antrag.

Eine genaue Summe, wie viel das der Stadt kosten würde, wurde bei der Gemeinderatssitzung von der bunten Stadtregierung aber nicht genannt. Im Antrag heißt es: „Nach Vorliegen sämtlicher Belege wird sodann über die endgültige Höhe bzw. Deckelungen des Zuschusses der Stadt das Einvernehmen mit dem Veranstalter hergestellt.“ ÖVP-Klubobmann und Antragsteller Philipp Gruber unterstrich in seiner Rede die enorme Wichtigkeit für die regionale Wirtschaft.

"Hier werden keine konkreten Zahlen genannt"

Allerdings gab es keine Zweidrittel-Mehrheit für den Dringlichkeitsantrag, weil nur die bunte Stadtregierung sowie Grüne-Chefin Tanja Windbüchler-Souschill für die Dringlichkeit stimmten – die SPÖ war dagegen. SPÖ-Vizebürgermeister Horst Karas begründet: „Hier werden keine konkreten Zahlen genannt, wir wissen nicht, was da über die Bühne geht.“

Tanja Windbüchler: „Prinzipiell haben wir Grüne nichts gegen Großveranstaltungen, wichtig ist aber, die Besucher auf die Öffis und auf Shuttlebusse zu dirigieren und das Event als Grünes Event abzuhalten. Damit das passiert, muss darüber diskutiert werden.“ Aus diesem Grund hätte die Grüne Gemeinderätin der Dringlichkeit zugestimmt. Die Förderung muss jetzt im Zuge eines „normalen Punktes“ in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden – dafür ist ein Sondergemeinderat im Sommer notwendig.