Unter dem Motto „Wir kaufen bei dir. Weil’s mir wichtig ist.“ sollen die lokalen Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem bewussten Einkauf in der Innenstadt gestärkt und gefördert werden.

Seit dem Bekanntwerden der (drohenden) Schließung von traditionellen Betrieben im Stadtzentrum hat sich bei den Menschen eine einzigartige Stimmung für die Innenstadt entwickelt. Neben der Sorge um die Zukunft ist auch sehr viel Beistand zu spüren. Nicht zuletzt deshalb hat sich auf Facebook die Gruppe „Meine Innenstadt WN“ gegründet, die von allen im Gemeinderat vertretenen Parteien unterstützt wird.

„Was bei der Rettung der Schwedenbomben funktioniert hat, soll jetzt den Geschäften in unserer Innenstadt eine positive Entwicklung ermöglichen – die Bereitschaft der Menschen zur Solidarität mit den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort. Unsere Innenstadt hat nämlich nur eine Chance, wenn sie gegen den Online-Handel und die Einkaufszentren bestehen will: Das sind die Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter sowie die Menschen in der Region.

Der Aufschrei in den vergangenen Tagen war ein Weckruf für die Innenstadt. Nun geht es darum, tatsächlich aktiv zu werden. Deshalb rufen wir die Menschen gemeinsam auf: „Nutzen Sie die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt. Geben wir gemeinsam dem Herz unserer Stadt eine Zukunft!“, betonen Bürgermeister Klaus Schneeberger, die beiden Vizebürgermeister Christian Stocker und Horst Karas, Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz sowie die Klubobleute Tanja Windbüchler-Souschill, Evamaria Sluka-Grabner und Wolfgang Haberler.

Und weiter: „Das Schicksal der Wiener Neustädter Innenstadt liegt nicht nur in den Händen der Politik, sondern auch und vor allem bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Deshalb unterstützen wir unter dem Motto „Wir kaufen bei dir. Weil’s mir wichtig ist.“ die Facebook-Initiative, bei der jede und jeder eingeladen ist, sein persönliches Einkaufserlebnis in der Innenstadt als Foto und/oder Text online zu stellen und damit ein Zeichen zu setzen. Nur gemeinsam wird es uns gelingen, unsere Innenstadt zu retten. Wir sind dazu bereit und wir sind fest überzeugt, dass es die Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter auch sind - weil es für uns alle wichtig ist.“