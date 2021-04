„Ich wollte die CD eigentlich erst heuer machen, aber mit dem Lockdown im letzten Frühling hatte ich sonst nichts zu tun, also habe ich Angefangenes fertig komponiert und Neues geschrieben“, so Gitarrist Gerald Gradwohl. Deshalb erscheint die neueste CD der „Gerald Gradwohl Group“ auch schon am 16. April. „Episode 6“, so der Name, wird nach langer Pause auch wieder auf Vinyl zu haben sein, was sicher viele Fans freuen wird: „Das ist zwar teuer, aber ich wollte es wieder einmal probieren“.

Ansonsten bietet das neue Album instrumentale Fusion-Musik, die das Können der Bandmitglieder zur Geltung bringen soll. „Nachdem wir schon seit einigen Jahren in der gleichen Besetzung spielen, sind viele Songs auf ihre besonderen Fähigkeiten abgestimmt.“

Das neue Album ist ab 16. April auf allen Plattformen und über alle Dienste erhältlich. Wer die Vinyl-Ausgabe will, kann sie unter hoanzl.at bestellen. Signierte CDs gibt es über die Homepage unter gradwohl.at.