Zwei junge Männer, 22 und 19 Jahre alt, standen wegen mehrerer Einbruchsversuche und Sachbeschädigung vor Gericht. Konkret sollen sie teilweise gemeinsam im April und Mai in einem Geschäft E-Zigaretten und Zubehör sowie etwa 1.200 Euro Bargeld erbeutet, die Scheibe einer Supermarktfiliale beim Kinocenter eingeschlagen, aus einem Pkw ein Ladekabel gestohlen haben, in ein Imbisslokal in der Kollonitschgasse eingebrochen sein und bei einem Möbelhaus eine Gartenlaube beschädigt haben.

Der Erstangeklagte gab an, sich nicht an alles erinnern zu können. Er sei schwer drogensüchtig, deshalb fehle ihm die Erinnerung. Der Zweitangeklagte erklärte, dass er in der Zeit „eine Phase des Ausprobierens“ hatte, wo auch Drogen am Programm standen. Er habe mit dem Erstangeklagten in der ehemaligen Karthalle genächtigt, sei aber nur beim Diebstahl von E-Zigaretten und Co. dabei gewesen.

Der oftmals vorbestrafte Erstangeklagte, 22, wurde zu 20 Monaten Haft verurteilt, außerdem wurden über 14 Monate bedingte Haft widerrufen. Der unbescholtene 19-Jährige kam mit sechs Monaten bedingt davon. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.