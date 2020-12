„Das Projekt wurde in Sachen ökologischer Auswirkungen auf Herz und Nieren geprüft und erfüllt höchste Ansprüche an Mensch und Natur. Das grüne Licht des Bundes-Verwaltungsgerichts bestätigt, dass die Ostumfahrung umweltverträglich ist. Nun kann das Land NÖ dieses Projekt weiter vorantreiben“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger in einer ersten Reaktion auf den Richterspruch.

Allerdings ist das Projekt umstritten. So wurden in den letzten Monaten etwa 3.000 Unterschriften gegen die Ostumfahrung gesammelt. Dass Urteil ist für die Umfahrungs-Gegner keine Überraschung.

"Das war von vornherein klar. Bei 95 % der UVP-Verfahren ist das der Fall. Die entscheidenden Fragen werden in diesem Verfahren gar nicht gestellt. Die steigenden CO2-Emissionen spielen ebenso keine Rolle wie die fehlende Alternativenprüfung. Der Verkehrsgutachter kommt zudem zum Schluss, dass die Straße ohne begleitende verkehrsberuhigende Maßnahmen keine Wirkung erzielt. Für diese gibt es von Seiten der Stadt aber keine konkreten Pläne - auch das sind nur leere Versprechen”, so Helmut Buzzi von der Plattform "Vernunft statt Ostumfahrung”.