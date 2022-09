Wiener Neustadt Gesundheitssprechstunde in Gebärdensprache

Lesezeit: 2 Min RW Red. Wr. Neustadt

Sarah Kaspar, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Gesundheitsstadträtin Erika Buchinger. Foto: Weller

D ie Stadt Wiener Neustadt startet am 28. September ein neues Service-Angebot im Gesundheitsbereich. Sarah Kaspar, Gehörlosenansprechperson im Landesklinikum, bietet jeden letzten Mittwoch im Monat eine Gesundheitssprechstunde in Gebärdensprache an.