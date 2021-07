Historiker Günter Wiesenhofer arbeitet derzeit an einem Buch über ehemalige Greißler in Wiener Neustadt. Allerdings gibt es da bezüglich Informationen und alter Fotos noch Luft nach oben. Und so startet der Wiesenhofer einen neuerlichen Aufruf an die Bevölkerung: „Wenn Sie oder Ihre Eltern und Großeltern eine Greißlerei oder ein Lebensmittelgeschäft in Wiener Neustadt hatten und es dazu noch Fotos gibt oder sie eine Geschichte zu erzählen haben, so würde es mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren.“ Kontakt: telefonisch (0660/1996056) oder per E-Mail (hello-wisi@gmx.at).