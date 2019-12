Die erste rauschende Ballnacht im neuen Jahrzehnt findet in Tracht statt: Beim Winternachtsball am 3. Jänner in der Arena Nova sind der Einmarsch von zwölf Musikkappellen aus Stadt und Region und die feierliche Eröffnung mit der Tanzschule Weninger wieder Fixpunkte.

Neu: Das Gasthaus Halbwax aus Lichtenwörth verwöhnt in Halle 1, das Gasthaus zum Dom in Halle 4. Dazu gibt‘s Schmankerl aus der Region vom Eis Greissler über das Schwarzbräu in Krumbach und das Absacker-Frühstück der Fleischerei Steiner.

Karten und Tischreservierungen ab 19,00 Euro auf www.arenanova.com, www.oeticket.com oder in der Arena Nova.