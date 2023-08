„Großväter“ rockten im Cafe Stadler in Wiener Neustadt

Dass das Alter nur eine Zahl ist, das wurde vergangenen Freitag von der Band „Rocking Grandpa's“ im Cafe Stadler bewiesen. Die fünfköpfige Musikgruppe, mit Leadsänger Hans Kiefer und Norbert Grabler an der Solo-Gitarre, spielte für ein großes Publikum, kein Platz im Stadler blieb frei. Gerockt wurde Allerhand von den 60ern bis zu den 90ern. Zuständig für die richtige Instrumentalmusik waren Alfred Kager am Schlagzeug, Otto König am Bass und Josef Jolly Lang an der Rhythmus Gitarre. Während die „Großväter“ die Beatles aufleben ließen, genoss das Publikum Speis und Trank vom Cafe Stadler. Unter den Gästen war auch der SPÖ-Gemeinderat Günther Schuster sowie Karin Minne zu finden.