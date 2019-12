Die Grünen Wiener Neustadt veranstalten auch in diesem Winter wieder ihren Familien-Eislauftag am Eislaufplatz Wiener Neustadt. Am Sonntag, dem 12. Jänner, können Kinder und Jugendliche von 13.30 bis 17.30 Uhr gratis Eislaufen. Die Grünen übernehmen die Eintrittsgelder.