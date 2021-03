Vernunft und statt Populismus fordern die Wiener Neustädter Grünen ein: "SPÖ und FPÖ in Wiener Neustadt versuchen Stimmung gegen notwendige Maßnahmen zu machen, aber das hilft nicht, die Bevölkerung einer ganzen Region zu schützen. Bundespolitisches Hickhack braucht es jetzt wirklich nicht, sondern wir müssen das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen sich oft und regelmäßig testen zu lassen“, so die Grüne Stadträtin Tanja Windbüchler–Souschill.

Für die Grünen ist klar, dass sie jegliche notwendige Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung mittragen und dabei die Stadt unterstützen. „Bund, Land und Stadt gemeinsam sind am Zug. Mit dem angeforderten Fachpersonal des Bundesheeres und den Blaulichtorganisationen kann auch diese Krise gut gemanagt werden. Die positiven Erfahrungen des letzten Jahres in der Pandemiepolitik können in Wiener Neustadt umgesetzt und so manche Fehler gar nicht begangen werden“, so Windbüchler. Wichtig seine klare Informationen und Kommunikation auf allen Ebenen - das fehle derzeit aber. "Die aktuellen Teststrategien aber auch die kommende Impfstrategie müssen breit kommuniziert werden. Um die aggressive Virusmutation einzudämmen, braucht es mehr Abstand und weniger Mobilität, aber auch noch mehr Testmöglichkeiten. Diese sollten auch in den Gemeinden des Bezirks rasch ausgebaut werden. Als Stadt der Ein- und Auspendler gilt es natürlich auch verantwortungsvoll die gesamte Region im Auge zu haben“, so Tanja Windbüchler–Souschill.