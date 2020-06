Im Stadtpark und in der Stadt wurden in der vergangenen Woche zahlreiche Sticker der Gruppe „Die Österreicher“ (früher „Die Identitären“) aufgeklebt. Auch die Scheiben des Büros der Grünen in der Lederergasse wurde – wieder einmal – beklebt. „Unsere antifaschistische Grundhaltung ist oft Zielscheibe rechter und rechtsextremer Gruppierungen. Wir kämpfen weiter gegen Faschismus und Rassismus und laden die Stadtregierung ein, dies auch zu tun“, sagt Grünen-Geschäftsführerin Anneliese Weichart: „Wir haben die Polizei informiert, welche die Gruppierung dem Landesverfassungsschutz gemeldet hat. Auch haben wir veranlasst, dass die Sticker im Stadtpark und in der Stadt entfernt werden.“