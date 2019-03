Spitals-Oberarzt Günther Klein hat die Technik der transoralen Schilddrüsen-OP ans AKH Wien und bis nach Ungarn gebracht. Bei der narbenfreien Operationsmethode für Schilddrüsenerkrankungen zählt das Landesklinikum einmal mehr zu den Vorreitern. Im Juni 2017 fiel der Startschuss für dieses Projekt in Wiener Neustadt.

Gemeinsam mit Experten aus Thailand wurde die erste Schilddrüsen-OP dieser Art in Österreich im Rahmen einer sogenannten „Teaching-Operation“ durchgeführt. Damit wurde im Landesklinikum – erstmals im deutschsprachigen Raum – eine Schilddrüse endoskopisch über einen transoralen Zugang (in „Knopflochtechnik“ über die Mundhöhle) und somit ohne Narbe am Hals operiert.

Der anerkannte Experte Angkoon Anuwong aus dem Police General Hospital in Bangkok, Thailand, brachte diese Operationstechnik nach Österreich. Geklappt hat dies durch die enge Zusammenarbeit von Günther Klein mit dem Chefarzt der Alexianer Klinik Krefeld, Elias Karakas.