Hannes Oberger mit neuem Song: „Geh ausse in die Sunn“

„Vergiss' ned zum Lochn, des is' des wos zöht – oda ned?“ singt Hannes Oberger in seinem neuen Lied „Geh ausse in die Sunn“. Eine Aufforderung, die guten Seiten des Lebens zu sehen. „Ich möchte nicht sagen, was die Leute zu tun haben. Aber ich merk' bei mir, es geht mir besser, wenn man sieht, wie gut es uns geht“, sagt Oberger im Gespräch mit der NÖN.

Oder, wie es im Lied heißt: „A jeder Mensch wü immer mehr, obwohl er eigentlich ois hot.“ Zum Glücklichsein brauche es nicht zwangsläufig viel Geld oder weite Reisen, meint Oberger, „auch vor der Haustür bietet einem das Leben viel, das sollte man ausschöpfen“. Wie man aus wenig viel macht, zeigt auch das Video zum Song: Gedreht mit dem Handy beim Griechenland-Urlaub mit Freundin Claudia Mazanec, sorgen die Bilder – zu sehen auf YouTube – sofort für gute Laune.

In naher Zukunft soll es „nach und nach“ Solo-Songs geben – bewusst veröffentlicht als „Hannes Oberger“ und nicht als „Mini“, „damit es sich abhebt von 'Mini & Claus'“, sagt Oberger: „Mini & Claus ist die Hauptgeschichte, meine Songs nehme ich zum Ausgleich auf.“ Wobei die Solo-Arbeit auch das Duo-Dasein belebt: „Wenn ich selber was mache, werde ich auch für 'Mini & Claus' kreativ.“

Das Cover zum neuen Lied Foto: zVg

Geplant sind Auftritte „mit einer kleinen Besetzung gemeinsam mit Stefan Haslinger und Tom Traint, da spielen wir mit zwei Gitarren und Bass oder Piano, Gitarre und Bass“, so Oberger. Während es dafür noch keine Termine gibt, stehen die nächsten Auftritte an der Seite von Claus Richtar schon fest: „Mini & Claus“ spielen am 26. August auf der Beach Party in Wiesmath, und im September am 8. am FF-Fest in Edlitz, am 9. am Bunten Stadtfest und am 15. in der Kaffeemühle in Katzelsdorf sowie am 23. im Vereinssaal in Wiesmath – dort spielt das Duo sein Musik-Kabarett.