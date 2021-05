Die stark befahrene Blätterstraße/B21a in der Heideansiedlung in Wiener Neustadt sorgte bei Anrainerinnen und Anrainern zuletzt für Unmut – der Fußgängerübergang im Bereich des Gasthaus Kozel sei, speziell für Kinder, eine Gefahrenstelle. Die Stadt Wiener Neustadt hat daher umgehend reagiert und zusätzlich zur "Zebrastreifen-Markierung" Hinweistafeln angebracht. In beide Fahrtrichtungen werden Autofahrer mittels Gefahrenzeichen nun darauf aufmerksam gemacht, dass sich hier ein Schutzweg befindet und besondere Vorsicht geboten ist.

"Trotz der dislozierten Lage ist uns die Weiterentwicklung der Heideansiedlung sehr wichtig – gemeinsam mit den Anrainerinnen und Anrainern sind wir daher stets bemüht, Verbesserungen in verschiedensten Bereichen zu erzielen. Die Verkehrssicherheit und im konkreten Fall die bessere Sichtbarkeit des Schutzweges auf der stark befahrenen Blätterstraße ist dabei natürlich ein ganz wesentlicher Punkt – mit der Montage der Gefahrenzeichen wollen wir hier gegensteuern, die Sicherheit für Fußgänger und damit die Lebensqualität in der Heideansiedlung weiter erhöhen", so Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).

Bereits vor einigen Jahren, als die Tagesbetreuungseinrichtung in der Heideansiedlung eröffnet wurde, hat die Stadt Wiener Neustadt "Achtung Kinder"-Schilder entlang der Blätterstraße installiert. Die Gefahrenzeichen sollen nun für zusätzliche, erhöhte Aufmerksamkeit bei den Autofahrern sorgen.