Die Suchhundestaffel hatte am vergangenen Wochenende allen Grund zur Freude: Mit zahlreichen Ehrengästen, Mitgliedern des Roten Kreuzes, der Feuerwehr und der Polizei wurde das 40-jährige Bestehen gefeiert. Nach musikalischer Einleitung durch die Eisenbahnermusik Flugrad Wr. Neustadt und anschließenden Reden wurde noch bis zum Abend weitergefeiert.

Die Suchhundestaffel wurde 1980 gegründet, seit 1984 steht der Ausbildungsplatz an der Leitha in der Neudörfler Straße zur Verfügung. „Aktuell haben wir 16 Mitglieder, davon sind 15 Hundeführer. Unsere Hauptaufgabe ist es, mit den Hunden vermisste Personen zu finden beziehungsweise zu bergen, egal ob in Trümmern oder auf Flächen“, erklärt Staffelkommandantin Karin Karner im Gespräch mit der NÖN.

Auch das Training der Hunde ist wichtiger Bestandteil der Staffel: „Die Hunde trainieren mindestens zweimal wöchentlich, es werden außerdem spezielle Trainings, wie beispielsweise Lawinenkurse, organisiert“, so Karner.