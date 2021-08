Der „Europäische Tag der jüdischen Kultur“ findet – als jährlicher Aktionstag seit 1999 – am ersten Sonntag im September statt. Heuer ist dies der 5. September. An diesem Tag oder angelehnt an denselben, kommt es in rund 30 europäischen Ländern zu zahlreichen Veranstaltungen. Er dient dazu, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart besser kennenzulernen.

Neustadts Historiker Werner Sulzgruber bietet daher am kommenden Wochenende mit einem „Stadtspaziergang durch das jüdische Wiener Neustadt“ am Samstag, dem 4. September, und einer Führung auf dem jüdischen Friedhof, am Sonntag, dem 5. September, für Interessierte an. Beide Veranstaltungen beginnen um 15 Uhr.

Für alle, die an diesem Wochenende keine Zeit finden, gibt es zwei weitere Herbsttermine: Am Samstag, dem 2. Oktober, um 15 Uhr, findet der nächste Stadtspaziergang statt und am Sonntag, dem 3. Oktober, um 15 Uhr, eine weitere Führung auf dem jüdischen Friedhof.

Sulzgruber: „Die jüdische Geschichte ist ein Teil der Stadtgeschichte, sowohl im Mittelalter als auch vor allem im 19. und 20. Jahrhundert“, was beim Spazieren durch die Stadt lebendig wird. Beim Friedhofsrundgang werden Geschichte, Kultur und Biografien behandelt.

Pro Führung sind 25 Teilnehmer möglich, deshalb ist eine Anmeldung unter 0676 7366121 oder werner_sulzgruber@hotmail.com erforderlich.