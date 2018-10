Am 23. Juni 1919 treiben fünf Männer sechs Ochsen über Lichtenwörth nach Wiener Neustadt — in der Mühlgasse (heute Teil der Grazer Straße) trifft ein Wachmann auf die Truppe, lässt sie jedoch passieren. Die Ochsen sind gestohlen. Heimlich gekauft und untereinander aufgeteilt wird das Vieh von den Fleischern Karl Sailer und Simon Ofenböck. Je einen Ochsen schlachten Sailer und Ofenböck in ihren Häusern.

Nach der Anzeige des Diebstahles führten polizeiliche Erhebungen zu den vier verbliebenen Ochsen. Die Tiere sind an den Hörnern gekennzeichnet und können so zweifelsfrei als die gestohlenen identifiziert werden. Die Fleischer kommen mit einer Verwaltungsstrafe von 1.000 Kronen pro Nase davon.

Fleischerei Sailer am Hauptplatz

Wir befinden uns in der Zeit rund um den Ersten Weltkrieg, die staatliche Zwangsbewirtschaftung, die die Versorgung des Heers sicherstellen soll, sorgt auch in Wiener Neustadt dafür, dass die Konsumenten Lebensmittel nur über Bezugsmarken erhalten. Die Rationen sind karg und die Gewerbetreibenden müssen kreativ werden, um überhaupt noch Gewinn zu machen — die Not macht erfinderisch und in diesem Fall kriminell. Mit den starken Regulierungen des Marktes entstand im Ersten Weltkrieg zwangsläufig ein blühender Schwarzmarkt.

Wo am Hauptplatz heute der Optiker Schermann zu finden ist, war 1919 noch die Fleischerei Sailer. Der Optiker war letzten Donnerstag Vortragsraum anlässlich der zweiten Wissens-Tour des Denkmalschutzvereins. Der Titel des Vortrags: „Hunger und Profitstreben. Schwarzmarktaktivitäten im Raum Wiener Neustadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.“

Sabine Schmitner vom Stadtarchiv sieht den Fall Sailer und Ofenböck als stellvertretend für viele derartige Fälle zu dieser Zeit. Nur wenige davon sind jedoch so gut dokumentiert.