Die Hitzewelle macht sich auch in Wiener Neustadt bemerkbar. Die Vegetation in der Stadt ist stark ausgetrocknet, was das Ausbrechen und die Ausbreitung von Flurbränden begünstigt. So musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Dienstag zu zwei Flurbränden ausrücken.



Am Vormittag musste die Feuerwehr Neustadt erst zum Güterbahnhof ausrücken. Entlang der Gleise brannten in der Haidbrunngasse etwa 150m² Wiesenfläche. Um den Bahnverkehr nicht zu behindern, wurde anstelle von Wasser mehrere Feuerpatschen eingesetzt, um die Flammen zu ersticken. Dabei handelt es sich um Kleinlöschgeräte mit einer metallenen Auflagefläche, mit denen die Flammen niedergedrückt und so gelöscht werden. Gerade im Umfeld der Bahnstromanlage ist diese Art der Brandbekämpfung nützlich, da dabei kein Wasser eingesetzt werden muss.

Einige Stunden später musste die Feuerwehr erneut zu einem Flurbrand ausrücken. Auf einem Bundesheergelände hinter dem Gelände des Einsatzkommando Cobra brannte eine zirka 900m² große Wiesenfläche. Dabei wurden auch einzelne Bäume von den Flammen erfasst. Auch dieses Feuer konnte rasch unter Kontrolle und in der Folge abgelöscht werden.



Die Feuerwehr Wiener Neustadt verweist bei den momentanen Temperaturen auf besondere Umsicht mit offenen Flammen und brenn- und zündfähigen Materialien und verweist auf einige simple Verhaltensregeln des NÖ Zivilschutzverbandes:

Beachten Sie behördliche Verbote!

Kein offenes Feuer im Wald und in Waldnähe!

Nicht rauchen im Wald!

Keine Zigarettenreste aus dem Auto werfen!

Zufahrtswege zum Wald freihalten! Im Falle eines Waldbrandes muss die Feuerwehr zufahren können!

Kraftfahrzeuge nicht auf ausgetrocknetem Waldboden oder Gras abstellen! Heiße Auspuffanlagen oder Katalysatoren von Land- und Forstmaschinen sowie von abgestellten Autos und Motorrädern sind oft unterschätzte Ursache von Wiesen- oder Waldbränden.

Keine Glasflaschen oder Glasscherben im Wald wegwerfen, sie können Sonnenstrahlen bündeln und so Laub oder Gras entzünden.