In jener Stadt, die bis Ende August die meisten Stimmen erhält, findet am 19. Oktober das Konzertspektakel statt, bei dem in diesem Jahr Cro, Lena Meyer-Landrut, Josh („Cordula Grün“), die junge Salzburgerin Mathea, sowie DJ „Möwe“ auftreten werden. Votes sind ab sofort auf www.konzertspektakel.at möglich.

Bürgermeister Klaus Schneeberger zum „Red Bull & Ö3 Konzertspektakel“: „Das Motto der nächsten Wochen kann nur sein: Voten – Voten – Voten! Wir haben die einmalige Gelegenheit, aktuelle Stars des Pop nach Wiener Neustadt zu bringen – und das zum absoluten Nulltarif. Sowohl für die Stadt ist das Konzert kostenlos, als auch der Eintritt ist frei. Es zahlt sich also wirklich aus, hier kräftig mitzustimmen, damit Wiener Neustadt am 19. Oktober ein Konzertspektakel erlebt!“

Details zum „Red Bull & Ö3 Konzertspektakel“

Das „Red Bull & Ö3 Konzertspektakel“ findet 2019 zum zweiten Mal in Österreich statt. Acht Städte treten in einem Online-Voting gegeneinander an. Die Stadt, die es schafft, die meisten Bürgerinnen und Bürger zu mobilisieren und die meisten Votes zu sammeln, gewinnt und holt sich somit das „Red Bull & Ö3 Konzertspektakel“. In der entsprechenden Gewinner-Stadt werden Top-Acts und weitere Überraschungen für ein besonderes Erlebnis sorgen.

Gevotet wird auf www.konzertspektakel.at – das Voting läuft bis 29. August (23.59 Uhr). Man muss sich registrieren und kann dann pro Tag eine Stimme abgeben. Außerdem gibt es einige Spielvarianten beim Voting, mit denen sich die User zusätzliche Voting-Möglichkeiten erspielen können.

Je öfter gevotet wird, desto größer ist die Chance, für das Konzertspektakel ein Ticket zu erhalten. Diese werden nämlich an all jene vergeben, die am öftesten für die Siegerstadt gestimmt haben. Die besten 2.000 Voter werden jeweils 2 Tickets erhalten.

Das Konzert selbst findet am Samstag, dem 19. Oktober, statt. Falls Wiener Neustadt gewinnt, dann geht das Spektakel im alten Stadion über die Bühne. Dort wird ein Zelt mit einer Fläche von 70 x 42 Meter errichtet, das rund 5.000 Besucherinnen und Besuchern Platz bietet.

Auftreten werden als Headliner der deutsche Pop-Rapper Cro (berühmt durch seine Panda-Maske) und die ehemalige Eurovision Song Contest-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut, sowie als Supporting Acts Josh (bekannt durch „Cordula Grün“), die Salzburger Newcomerin Mathea und als DJ Act „Möwe“.

Die weiteren Kandidaten-Städte neben Wiener Neustadt sind Hard, Wörgl, Bischofshofen, Gmunden, Wolfsberg, Hartberg und Neusiedl am See.

Und jetzt nichts wie voten – holen wir das „Red Bull & Ö3 Konzertspektakel“ gemeinsam nach Wiener Neustadt – www.konzertspektakel.at!