Dutzende Feuerwehrmänner standen am Montagabend in der Wiesengasse im Zehnerviertel im Einsatz: In einer Gartenhütte war Feuer ausgebrochen. Da sich Gasflaschen in der Hütte befanden und auch Personen in Gefahr waren, wurde Großalarm gegeben.

Vor Ort machte sich der massive Feuerwehreinsatz bezahlt: Der Brand war bald unter Kontrolle, eine Explosion der Gasflaschen konnte genauso wie ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindert werden. Es gab keine Verletzten, die Brandursache ist noch unklar.