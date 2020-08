Hund in Gartentor gefangen: Feuerwehr musste helfen .

Das Huskyweibchen Luna war etwas zu ungestüm und blieb zwischen den Stäben eines eisernen Gartentores am Flugfeldgürtel in Wiener Neustadt stecken. Da der Hund von der Besitzerin nicht selbst befreit werden konnte, wurde die Feuerwehr Wiener Neustadt am Dienstagnachmittag zur Hilfe gerufen.