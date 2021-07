Zumindest am ersten Tag der "Impf-Aktion für alle unter 30" blieb der große Ansturm aus. Bei einem Lokalaugenschein der NÖN am Samstagvormittag und am Samstagnachmittag ließen sich nur vereinzelt junge Menschen impfen. Zwar kamen gleich am Morgen ein paar Dutzendimpfwillige, dann ging es aber eher zäh voran.

Am Sonntag wird die Aktion fortgesetzt: Alle Interessierten Wiener Neustädter zwischen 12 und 30 Jahren können sich ohne Registrierung oder Terminvereinbarung in der Arena Nova (8 – 18 Uhr) impfen lassen. Lediglich die E-Card und der ausgefüllte Aufklärungsbogen sind mitzubringen. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer.