Die Vorbereitungen für das "Nova Rock Encore" am kommenden Samstag im Wiener Neustädter Stadion laufen auf Hochtouren. Vor der Testhalle in der Arena Nova wird dabei ein Impfbus Station machen. In einem Bus der Stadtwerke kann man sich von 11 bis 18 Uhr ohne Voranmeldung impfen lassen, zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Pfizer/Biontech oder Johnson & Johnson. Alle Infos zum Festival sowie Tickets gibt es auf www.novarock.at/nova-rock-encore.

Dabei ist die Station beim Nova Rock-Festival der Auftakt für eine mobile Impftour in der Stadt: Geplant ist, dass der Impfbus der Stadtwerke im September durch die Stadtviertel touren wird – Details stehen noch aus. Bei der OMV-Tankstelle in der Neudörfler Straße gibt es zudem ab sofort einen PCR-Gurgel-Testautomat.