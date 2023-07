In der Neunkirchner Straße werden 120 Jahre Geschäftslokal gefeiert

Kaum eingezogen, lädt das „Lapiseum“ schon zum ersten Fest: Am Donnerstag, dem 6. Juli, feiern Julia Prem und Hannes Winkelmayer, die mit Mai die Nachfolge von „Grabi Mietfach“ antraten, 120 Jahre. Nicht von ihrem eigenen Geschäft, versteht sich, sondern vom Geschäftslokal: „Seit Ludwig Gallbrunner im Jahr 1903 seine Galanterie aufsperrte, wurden die Räumlichkeiten als Geschäftslokal genutzt“, sagt Hannes Winkelmayer im Gespräch mit der NÖN.

Im Lauf der Jahre waren hier einige unterschiedliche Geschäfte untergebracht, vielen in Erinnerung geblieben ist etwa „Spielwaren Holczer“, das von 1968 bis 2003 hier seinen Standort hatte.

Am 6. Juli wird ab 10 Uhr gefeiert. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt.

Julia Prem und Hannes Winkelmayer Foto: zVg

Winkelmayer hat auch schon ein paar weitere Ideen, wie er etwas Leben in die Fußgängerzone bringen will: Neben der einen oder anderen Party soll es im Sommer auch an die heiße Jahrezeit angepasste Öffnungszeiten geben: „Ich möchte später aufsperren und dafür am Abend recht lange offen halten“, sagt Winkelmayer.

Später im Jahr – etwa in der Vorweihnachtszeit – könnte er sich gut vorstellen, das „Lapiseum“ auch einmal an einem Sonntag aufzusperren.