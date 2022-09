Industrieviertelmuseum: Flohmarkt mit Verkauf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Industrieviertelmuseum in der Anna-Rieger-Gasse wird in ein neues Schaudepot in der Innenstadt (Adlergasse) übersiedelt. Der Großteil der Exponate und Objekte wird dabei überführt – einzelne Objekte werden dagegen privaten Sammlern zugänglich gemacht. Zu diesem Zweck findet am 23. und 24. September ein Flohmarkt am alten Standort in der Anna-Rieger-Gasse statt. Der Flohmarkt ist am 23. September von 14 bis 17 Uhr sowie am 24. September von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Abgegeben werden vorrangig Duplikate und Objekte, die sich nicht unmittelbar auf die Alltagsgeschichte in Wiener Neustadt beziehen.

