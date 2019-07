Vom Haareschneiden bis zur Kundenbetreuung – wie vielfältig eine Friseurlehre sein kann, soll eine neue Kampagne zeigen, die die Bundesinnung der Friseure ins Leben gerufen hat: Pro Bundesland ist seit April ein sogenannter „Lehrlingsbotschafter“ in den sozialen Medien unterwegs, um dort über den Alltag in dem Job zu berichten.

Die jungen Friseure – es sind auch Männer unter den Lehrlingen – setzen dabei vor allem auf selbstgedrehte, kreative Video-Clips, um ihr Publikum zu erreichen. Erklärtes Ziel der Bundesinnung? Potenzielle Interessenten sollen auf die Lehre als Friseur aufmerksam gemacht werden.

Ab August ist Christina Ottino, die im dritten Lehrjahr im Salon von Franz Richtar in Wiener Neustadt arbeitet, als Botschafterin unterwegs. „Ich bin mit Herz und Seele Friseurin, denn es gibt nichts Schöneres, als jeden Tag Menschen glücklich zu machen. Ich bin Lehrlingsbotschafterin geworden, um allen zu zeigen, was ich kann und wie viel Spaß der Beruf ‚Friseurin‘ macht“, freut sich Christina Ottino schon sehr auf ihre neue Tätigkeit, die sie am Donnerstag dieser Woche aufnehmen wird.