Friseure leben von ihrem Handwerk, sie leben vom Kontakt mit dem Kunden, anders würde es auch nicht funktionieren. Dem sind sich Kurt Trauner, Ronny Weinberger und Peter Maurer einig. „Ein Home Office ist in unserem Fall einfach nicht möglich“, so Ronny Weinberger. Persönlich fürchtet sich keiner der drei Friseure vor einer Ansteckung. „Ich muss es sowieso nehmen wie es kommt“, sagt Trauner und meint weiter: „Jetzt ist die Vernunft des Menschen gefragt.“

Er fragt sich aber auch, inwieweit „wir als Laien über die Situation und den Coronavirus richtig informiert sind.“ Weinberger und Maurer sehen eine Ansteckung als zweitrangig an, fürchten aber sehr um die Wirtschaft. „Kritisch sehe ich, dass der Fokus eher auf großen Firmen liegt. Man muss aber besonders den kleinen Firmen unter die Arme greifen“, appelliert Weinberger. Dass Umsatzeinbußen entstehen werden, ist klar. Maurer: „Die wirtschaftlichen Schäden, die hier entstehen, sollten so gut es geht durch die Regierung geregelt werden.“

Die Hygiene wird bei allen Dreien großgeschrieben. Immerhin lerne man bereits in der Berufsschule die richtigen Maßnahmen: Händewaschen, die Desinfektion von Arbeitsgeräten sowie die Textilhygiene. „Man muss das Vertrauen zur Hygiene des Friseurs haben“, spricht Maurer auch die Pflege des Kontakts am Kunden an.

Die Hoffnung aller drei Figaros: Dass die Schließung ihrer Geschäfte möglichst nicht über diese Woche hinaus verlängert wird.