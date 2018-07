43 Parkscheinautomaten gibt es in den städtischen Kurzparkzonen. Bei den 26 moderneren (Technics Automaten), die unmittelbar in und um das Stadtzentrum aufgestellt sind, werden ab sofort Visa-, Master- und Bankomatkarten akzeptiert.

Statt Münzen einzuwerfen, kann man die Karte ab sofort vor das „Bezahlterminal“ halten und das Ticket wird gedruckt – Münzstau und Störungen der Automaten gehören damit der Vergangenheit an.

„Die Innenstadt ist das große Anliegen der bunten Stadtregierung. Servicequalität für die Kundinnen und Kunden wird daher bei uns groß geschrieben. Insbesondere im Vorfeld der Landesausstellung 2019 setzen wir mit der Umrüstung der Innenstadt-Parkautomaten auf bargeldlose Bezahlung einen weiteren Schritt, Wiener Neustadt fit für viele Besucherinnen und Besucher zu machen“, so Stadtrat Franz Dinhobl.

Zusätzlich bietet die Stadt derzeit eine Aktion für Parksünder an: Wer im Zeitraum vom 16. Juli bis 30. September einen Strafzettel erhält (34 Euro) und diesen noch am selben Tag in der Theater-Garage einzahlt, bekommt einen 10-Euro-Stadt-Gutschein geschenkt. „Aus vielen Rückmeldungen von unseren Innenstadt-Kaufleuten weiß ich, dass besonders die Höhe der Strafen für Aufregung unter den Kundinnen und Kunden sorgt. Deshalb haben wir uns diese Sofort-Einzahler-Aktion im Sommer überlegt. Der nächste Besuch in unserer Innenstadt soll mit dem Stadt-Gutschein umso attraktiver werden“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Während des Zahlvorgangs in der Theater-Garage entstehen keine Kosten.