Die Grünen veranstalten am Samstag (4. September, 9 bis 13 Uhr) auf dem Hauptplatz/Ecke Wiener Straße wieder eine Fahrradbörse geben wird.

„Coronabedingt musste sie letztes Jahr abgesagt werden, das heurige Frühjahr war auch etwas unbeständig, also haben wir uns entschieden dieses Jahr die beliebte Fahrradbörse am Hauptplatz am letzten Ferienwochenende, zu organisieren“, so Stadträtin und Stadtparteichefin Tanja Windbüchler-Souschill. „Sie suchen ein günstiges Fahrrad? Die Kinder sind gewachsen, aber das Fahrrad nicht? Die Fahrradbörse bietet die Gelegenheit zu verkaufen und zu kaufen, wir organisieren den Basar“, so die Geschäftsführerin der Grünen, Anneliese Weichart.



Uns so funktioniert es: Private bringen ihr Fahrrad zu uns am Hauptplatz bei der Fußgängerzone Wiener Straße direkt am Samstag vor der Radbörse und fixieren den Preis. Das Fahrrad wird dann präsentiert und verkauft. Wenn es mit dem Verkauf klappt, kann das Geld geholt werden, wenn nicht, dann eben wieder das Fahrrad.



Auch heuer sind wieder mit dabei: Pommes von der Würstl Boutique Wilczek, die Radanhängerzentrale informiert über moderne und praktische Radanhänger, kleine Radreparaturen gibt’s durch die Firma Alvocycle, die Radlobby wird über ihre Aktivitäten informieren.